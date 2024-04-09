محارب الحلقة 29.. حسن الرداد ينجح في استعادة شقيقته بعد خطفها

أذاعت قناة cbc الحلقة 29 من مسلسل محارب، والذي يتم عرضه بشكل حصري على شاشاتها، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها خطف منال “ غفران ” عن طريق حسام ، الا ان عائلة محارب تمكنت من دخول المخزن وتقيد نمرود ، ومعرفة منه مكان شقيقة محارب وقاتل الغفير .

وتوصل محارب “ حسن الرداد ” ان حسني شتا هو من قام بقتل الغفير ، فيما وصلت الشرطة في تلك اللحظة .

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.