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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

نجوم فيلم "شقو" يحتفلون بالعرض الخاص.. صور

صدى البلد

حرص نجوم فيلم شقو على حضور العرض الخاص وعلى رأسهم النجم عمرو يوسف والنجمه يسرا وامنية خليل ودينا الشربيني.

ويقام حاليا العرض الخاص لفيلم شقو في إحدى السينمات الكبرى لمدينة 6 من أكتوبر، حيث ينافس العمل ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

وحضر الفنان حسن الرداد والمخرج محمد سامى وهشام سليمان وهشام عاشور والمنتج خالد احمد السبكى وكريم احمد السبكى ومحمد احمد ماهر.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

الجدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الأول بين عمرو يوسف والثلاثي محمد ممدوح و دينا الشربيني وأمينة خليل منذ أن جمعهم عمرو في جراند اوتيل منذ ٩ أعوام.

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الفنان حسن الرداد المخرج محمد سامي دينا الشربيني محمد ممدوح شقو أفلام عمرو يوسف

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