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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة الأخيرة.. حربي ببدلة الإعدام الحمراء

صدى البلد

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، القبض على حريي نتيجة لجرائمه، وقدم أحمد عبد الحميد عدة مشاهد في آخر حلقتين تظهر لأول مرة جوانب إنسانية  داخل شخصية حربي تُظهر دوافعه.

حربي له جانب إنساني يختلف عن طباعه العنيفة التي تراكمت طوال حلقات مسلسل "كوبرا" الذي عُرضت آخر حلقاته، حيث انتهت الأحداث.

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في آخر لقاء بينهما، يتبادل حربي وشيخون اللوم على تدهور الأمور وتورطهما في قضايا خاسرة خلال مطاردتهما لكوبرا (محمد إمام)، ويصرخ به شيخون بأن كل هذه الأخطاء كانت بسبب حماقة وتسرع حربي، لكن حربي يخبره أن كل ما فعله كان لكي ينال الرضا والاعتبار منه.

وعندما يبدأ شيخون في الانصراف، يحتضنه حربي كأنه يودعه، لتبدو لأول مرة معالم العلاقة المركبة بين الأخين رغم علاقتهما التي تبدو خشنة وقاسية. 

وبينما حربي يبقى لوحده في المجزر، فإنه يجرب استخدام مسدسه في الانتحار، ثم تأتي النهاية بسرعة عندما تقبض عليه الشرطة ليواجه عقوبة الإعدام، ثم المشهد الأخير له بملابس الإعدام الحمراء، وهو يتخيل حواراً مع شقيقه شيخون، ويخبره بحزن إن كل ما فعله كان لكي يلفت انتباهه. 

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

كوبرا أحمد عبد الحميد محمود البزاوي مسلسل كوبرا مجدى كامل معتز هشام

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