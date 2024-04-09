مفاجآت.. تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا

كشف الفنان محمد إمام موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا بعد انطلاقه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وقال محمد إمام إن الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا ستشهد الكثير من المفاجآت وستعرض مساء اليوم عبر منصة شاهد، وغدا عبر شاشة Mbc Masr.

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل كوبرا، عودة محمد إمام إلى مصر وبدء رحلة الانتقام من شيخون وعزيز الخيال وكل من تسبب بالأذى لأسرته في غيابه.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .