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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة 14 .. عودة محمد إمام لمصر ويخطف إيناس من المستشفى

صدى البلد

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل كوبرا، عودة محمد إمام لمصر هربا بمساعدة الضابط حازم الذي اتفق معه على إثبات براءته.


 

علم كوبرا بالحوادث التي أصابت أسرته وقرر الانتقام في الوقت الذي تورط فيه جمال هلال وشيخون في قضية منال المحلاوي.


 

وصل كوبرا إلى سلوى عثمان التي روت له قصت إيناس والفيديو، فقرر خطفها من المستشفى لمعرفة مكان الفيديو الذي يدين عزيز الخيال.


 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

كوبرا احمد شفيق سلوي عثمان صفاء الطوخى مجدى كامل محمود عبد المغني محمود أبو زيد منة فضالي

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