عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعدد سكان 111 ألف نسمة

التخطيط: تطوير 9 قرى بالإسكندرية ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

صدى البلد

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية 9 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 111 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.9%.

وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء عدد 2 وحدة إجتماعية، مجمع خدمات زراعية، 5 نقاط إسعاف، 5 وحدات صحية، 293 فصل دراسي، 16 مدرسة، 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، سوق، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (3كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24كم، إنشاء مركز تأهيل لذوي الهمم، فضلا عن 9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.

txt

التخطيط: 19 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة

txt

التخطيط: 7,6 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الشرقية لتنفيذ 419 مشروعًا

وأوضح التقرير أن خطة عام 23/2024  تستهدف تنفيذ 64 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الاسكندرية منها توفير الاحتياجات لإدارة ومواجهة مياه الأمطار، إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل بمنطقة أبو تلات، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة سنجور ومباني الجامعة الأهلية ببرج العرب، وإنشاء مباني المرحلة الثالثة بمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

فضلا عن تنفيذ 14 مشروعا في مجال النقل منها استكمال محور التعمير بالاسكندرية حتى الساحل الشمالي، إنشاء حاجز الأمواج لميناء الاسكندرية، وتنفيذ 307 مشروعا تنمويا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير ميدان محطة مصر بحي وسط، تطوير شبكة خطوط الترام.

كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الاسكندرية لعام 23/2024 مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل وفيات الأطفال تحت 5 سنوات (حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) إلى 19 حالة وفاة ، خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1.18%، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 17.3%، وخفض معدل الأمية إلى 17.1%.

حياة كريمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السكان التنمية المستدامة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

كيا تكشف عن K9 الجديدة وتباع بهذه الأسعار

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

ترشيحاتنا

بعد خضوعه لعملية جراحية.. طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة محمد كريستو

مع حلول عيد الفطر.. الحوثيون يستهدفون مأرب اليمنية بصاروخ باليستي

10 سُنن حرص عليها النبي قبل صلاة العيد .. تعرف عليها

سايبه ليه.. «شبانة» يهاجم مارسيل كولر .. لهذا السبب

حال فوز ترامب.. وزير أمريكي سابق يكشف ما سيفعله بوتين تجاه أوكرانيا

العاهل المغربي يصدر عفوًا عن 2079 شخصًا بمناسبة عيد الفطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقادير مضبوطة.. طريقة تحضير بسكويت النشادر

نجوم فيلم "شقو" يحتفلون بالعرض الخاص.. صور

ملابس لافتة.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ