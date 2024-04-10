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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل رحيل الحلقة الأخيرة.. عودة حق ياسمين صبري ومعرفة قاتل أحمد بدير

مسلسل رحيل
مسلسل رحيل

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري. 

وخلال الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل رحيل، يكتشف بدر (أحمد صلاح حسني) أن والدته صفية (عارفة عبد الرسول) هي من قتلت والده شديد الإتربي (أحمد بدير). بعدما شاهد كاميرات المراقبة. 

ويقوم حمزة (محمد مهران) بطعن شقيقه بدر بعدما علم أنه سيبلغ الشرطة عن والدته صفية، وتقوم الشرطة بالقبض على صفية وابنها حمزة وسيد الفار. 

وتختتم أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل رحيل، بعودة معرض الحاج وهدان لـ ابنته رحيل (ياسمين صبري). 

بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عددا من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين، وتصدرت التريند بسبب إطلالتها وأظافرها التى لفتت نظر متابعيها. 

 

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

 

أحداث مسلسل رحيل 

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

 

أعمال ياسمين صبري

وكانت أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

 

رحيل مسلسل رحيل ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري احمد صلاح حسني أحمد بدير محمد مهران عارفة عبد الرسول

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