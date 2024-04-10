كان يستهدف سفينة أمريكية.. واشنطن تدمر صاروخًا باليستيًا حوثيًا فوق خليج عدن

أعلن الجيش الأمريكي، أنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن فوق خليج عدن، حيث أطلقه الحوثيون، لافتًا إلى أنه من المرجح أن كان يستهدف السفينة “يوركتاون”.

وحسب وكالة “رويترز”للأنباء، قالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة “إكس" إن المدمرة "مايسون" أسقطت الصاروخ الباليستي الذي كان يستهدف على الأرجح السفينة "يوركتاون" المملوكة لأمريكيين وترفع علم الولايات المتحدة.

وأوضحت القيادة المركزية أن المدمرتين ميسون ولابون كانتا ترافقان السفينة "يوركتاون" حين أطلق الحوثيون صاروخا فوق خليج عدن.

وأكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.

ويستهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، عقب الحرب على قطاع غزة.

وأدت هذه الهجمات، التي يُنظر إليها على أنها محاولات للضغط على إسرائيل وسط صراعها مع حماس في غزة، إلى تعطيل طرق التجارة البحرية بشكل كبير، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تحويل سفنها حول القارة الأفريقية.