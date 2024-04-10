بعد هجوم بايدن|هل تحوّلت أمريكا في سياستها مع إسرائيل؟.. البيت الأبيض يوضح

نفي البيت الأبيض بشكل قاطع أي تحول في السياسة بعد أن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن بايدن كان يشير إلى الهدنة التي يتم التوصل إليها.

وتجري إدارته حاليا مفاوضات بشأن إطلاق سراح حوالي 40 رهينة خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

وأوضح المسئول الأمريكي "لا يوجد تغيير في موقفنا.. كان الرئيس يكرر موقفنا القديم: نحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة الرهائن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه في وقت سابق، واحدة من أشد انتقاداته لتعامل إسرائيل مع الحرب في غزة خلال مقابلة بثت الثلاثاء مع شبكة "يونيفيجن" الأمريكية الناطقة بالإسبانية.

ووصف بايدن نهج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الصراع بأنه “خطأ”، داعيًا إلى وقف القتال.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن في المقابلة “حسنًا، سأخبركم، أعتقد أن ما يفعله نتنياهو هو خطأ.. أنا لا اتفق مع نهجه”.

ودعا إسرائيل إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه لا يوجد “عذر” لعدم إرسال المساعدات الإنسانية.