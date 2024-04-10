عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الله أكبر ولله الحمد.. المئات يتوافدون على صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود|بث مباشر

صلاة العيد بمسجد
صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود

توافد المئات على ساحة مسجد مصطفى محمو، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر 2024، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية الأربعاء 10 إبريل، هو غرة شهر شوال 1445 هجريا.

المئات يتوافدون على صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود 

صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها-كغيرها من الصلوات- وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة؛ لما روي "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" أخرجه الدارقطني، والبيهقي، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ" أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه.

السُّنَّةُ أن تُصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ" أخرجه البيهقي، ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ رضي الله عنهم خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ رضي الله عنه قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث أخرجه البيهقي، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما: "صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ" أخرجه الطحاوي في "شرح معانى الآثار".

صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود ساحة مسجد مصطفى محمود عيد الفطر 2024 غرة شهر شوال دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

سنن النبي المهجورة في يوم عيد الفطر.. اعرفها قبل الصلاة

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر من رحاب الحرمين المكي والنبوي

دعاء لبس الثوب الجديد.. 3 كلمات من الهدي النبوي للشكر والمغفرة

بث مباشر.. تكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

صلاة عيد الفطر بالتفصيل.. لماذا نكبّر 12 مرة وماذا يقال بين كل تكبيرة؟

احترس.. خطأ شائع في صلاة العيد يبطلها ويضيع ثوابها |فيديو

«يوم التكريم».. ننشر موضوع خطبة عيد الفطر 2024 بالمساجد الكبرى والساحات

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يحضر خطبة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. بث مباشر

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة

وصول الرئيس السيسي لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة العيد

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

متى يجب عليك تغيير إطار سيارتك.. أفضل النصائح قبل السفر

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ فيلم عالماشي .. صور

فستان جذاب.. هنا شيحة تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ