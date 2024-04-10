عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: شعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس

السيد عبد الباري
السيد عبد الباري

قال الشيخ السيد عبدالباري خطيب صلاة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن شمس عيد الفطر تأتي محملة بالآمال والسرور، مبينا أن المستفاد من رمضان عظيم بعظم الله جليل بجلال رسول الله.

خطيب العيد: شعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس

ولفت عبدالباري تحت عنوان :"يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الدنيا": هلموا  إلى حراسة الطاعة وصيانة العبادة وعدم الغرور والعجب في أدائها، والاستمرار والمداومة فعن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة.

وبين خطيب العيد أن شعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس ثم يردد قول الله تعالى :"وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ".

وشدد على ضرورة الاستمرار في الأداء والمداومة على الطاعة فهذا حال النبي ومقاله.

الرئيس السيسي يحضر خطبة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة وخطبة العيد، من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما حضر صلاة عيد الفطر 2024، لفيف من القيادات السياسية والدينية، وتبدأ شعائر خطبة العيد من مسجد مصر بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ حجاج الهنداوي، حيث تنقل شعائر خطبة العيد على الهواء مباشرة.

التكبير في يوم العيد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التكبير سنة في العيدين ، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الفِطرِ من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" ، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

وتابع وزير الأوقاف في منشور عن تكبيرات العيد: وقيل : يبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر ، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، وبه قال الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة . ولا حرج على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك.

وفيما يتصل بالتكبير قبل صلاة العيد فإننا نؤكد أنه لا حرج على البدء به في أي وقت كان قبل صلاة العيد ، دون التقيد بوقت محدد ، ففي الأمر سعة ومتسع. 

صلاة العيد مسجد مصر العاصمة الإدارية الجديدة التكبير في يوم العيد خطبة العيد صلاة عيد الفطر 2024 صلاة عيد الفطر الرئيس السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

موضوعات متعلقة

الآلاف يحتشدون في ساحة مسجد الصديق بمساكن شيراتون لأداء صلاة العيد .. بث مباشر

الرئيس السيسي يحضر خطبة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. بث مباشر

الله أكبر ولله الحمد.. المئات يتوافدون على صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود|بث مباشر

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

سنن النبي المهجورة في يوم عيد الفطر.. اعرفها قبل الصلاة

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر من رحاب الحرمين المكي والنبوي

دعاء لبس الثوب الجديد.. 3 كلمات من الهدي النبوي للشكر والمغفرة

بث مباشر.. تكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

ترشيحاتنا

وزير العمل يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

تشرفنا بخدمة ضيوف الحرمين.. الملك سلمان يوجه تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر

ماذا يحدث بعد صلاة العيد؟.. الملائكة تبشر المصلين بـ3 أرزاق في الدنيا

بعد أداء صلاة عيد الفطر.. الرئيس السيسي يصافح الأطفال | صور

زيلينسكي: لا حاجة لأفكار بدائية من ترامب بشأن أوكرانيا

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: لزوم الاستقامة بعد الطاعة صيانة وحراسة للعبادة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج بتحب الانتخة.. هتقضي العيد نوم وراحة

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ فيلم عالماشي .. صور

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ