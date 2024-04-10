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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد أداء صلاة عيد الفطر.. الرئيس السيسي يصافح الأطفال | صور

الرئيس السيسي يصافح
الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد أداء صلاة عيد الفطر

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة الأطفال بعد أداء صلاة عيد الفطر، اليوم الأربعاء، من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد أداء صلاة عيد الفطر

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة العيد تحت عنوان :"خطبة عيد الفطر المبارك"، مسلطة الضوء على يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الدنيا، ومظاهر البهجة التي يحملها اليوم الأربعاء الأول من شهر شوال وأول أيام العيد للمؤمنين من فرحة عظيمة بما أدوه من طاعة لله ومنه عليهم بصيام شهر رمضان وقيامه.

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: لزوم الاستقامة بعد الطاعة صيانة وحراسة للعبادة

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: شعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس

خطيب العيد: لزوم الاستقامة بعد الطاعة هو صيانة وحراسة للعبادة

فيما قال الشيخ السيد عبدالباري خطيب صلاة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن لزوم الاستقامة بعد الطاعة هو صيانة وحراسة للعبادة، مشيرًا إلى حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي ، رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك ، قال : ( قل آمنت بالله ، ثم استقم ) 

ولفت عبدالباري تحت عنوان :"يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الدنيا": هلموا  إلى حراسة الطاعة وصيانة العبادة وعدم الغرور والعجب في أدائها، والاستمرار والمداومة فعن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة.

وبين خطيب العيد أن شعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس ثم يردد قول الله تعالى :"وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ".

وشدد على ضرورة الاستمرار في الأداء والمداومة على الطاعة فهذا حال النبي ومقاله.

الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد صلاة العيد
الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد صلاة العيد
الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد صلاة العيد
الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد صلاة العيد
الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد صلاة العيد
الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد صلاة العيد
الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد صلاة العيد
الرئيس السيسي يصافح الأطفال بعد صلاة العيد
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