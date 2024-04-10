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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لوك جديد.. مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا | شاهد

مي عز الدين
مي عز الدين

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها صورا جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة انيقة. 

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وتألقت مي عز الدين، مرتدية بنطالا كاجوال باللون الاسود مع جاكيت جلد باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عز الدين، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي عز الدين، اللون الذهبي لشعرها ،واختارت تسريحة الكيرلي الجذابة التي تكشف عن جمالها. 

وإليكم صور مي عز الدين 

مي عز الدين صور مي عز الدين اطلالات مى عز الدين أخبار مى عز الدين

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