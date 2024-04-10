عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز

صدى البلد

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بالتهنئة لكافة أبناء وأهالي وقيادات بني سويف ، بعيد الفطر المبارك ،داعياً المولى عزوجل أن يعيده  بالخير واليمن والبركة، متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالي في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، واستكمال مسيرة  التنمية تحت قيادة فخامة السيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


جاء ذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الفطر بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف ،في حضور السيد بلال حبش  نائب المحافظ ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ،وسط مشاركة من الشباب  في تنظيم ساحة الصلاة، بجانب قيام قوات الشرطة، بتأمين الساحة، فضلا عن قيام المرور بتنظيم الحركة المرورية بمحيط الصلاة والشوارع المحيطة.

وألقى خطبة الصلاة الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، فيما أمّ المصلين الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف

البحث مستمر عن مفقودين.. محافظ بني سويف يتابع مستجدات حادث معدية الفشن

محافظ بني سويف يناقش جهود مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي

وفي خطبة الصلاة أشار وكيل الأوقاف إلى أن العيد فرصة للطاعات وتحسين العلاقات وللم الشمل، مشيرا  إلى الحكمة من أداء صلاة العيد خارج المساجد تكثيرا لعدد المسلمين وإظهارا للفرحة في كل شئ بقدوم العيد، مؤكدا ضرورة التخلق  بأخلاق النبي  صلى الله عليه وسلم، في اغتنام مثل هذه المناسبات فى أخذ العبر بالتوحد بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم، و التأكيد على مبادئ الإسلام الداعية إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على المجتمع وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر.

يذكر أن مديرية الأوقاف قد أتمت استعداداتها لصلاة عيد الفطر المبارك بتخصيص 143ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد والأماكن المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمدارس لأداء شعائر الصلاة ،للتيسير على المواطنين  بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة،وذلك بواقع 34ساحة بمركز ومدينة بني سويف " 10 بندر+24 مركز"،و12ساحة بمركز الواسطى ،و20ساحة بمركز  الفشن،و16بمركز  سمسطا، و24في مركز   ببا ، و22 ساحة في مركز  اهناسيا، و15 بمركز   ناصر.

 

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السكرتير العام السي بد الفتاح السيسي دفعة جديدة د الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

لعملاء «إنستا باي»| احذر هذا التصرف عند تحويل الأموال.. قد يتسبب في خسارة نقودك

موضوعات متعلقة

الصور الأولى لسقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية في بني سويف

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام في خطبة عيد الفطر: مناسبة كريمة للتصافي والمصالحة

لا ننساكم.. وزارة الخارجية توجه رسالة إلى أهالي غزة بمناسبة عيد الفطر

علامات قبول الطاعة بعد رمضان.. علي جمعة يكشف عنها

تعرف إلى أسعار العملات العربية والأجنبية في أول أيام العيد

خطبة عيد الفطر المبارك.. خطيب المسجد النبوي مهنئا: لا زالت أيامكم أعيادا

حفرة 3×3.. تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحفر والتنقيب عن الآثار بعقار الشرابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

في أول يوم العيد.. تحذير شديد من تناول الفسيخ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد تناول الترمس| تفاصيل

أبرزهم المسمار والحريف.. غياب 9 نجوم عن الأهلي والزمالك بمباراة القمة

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ