فريق الكشافة التابع لمطرانية بني سويف يشارك في تأمين صلاة عيد الفطر

شارك فريق شباب الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف،و اليوم الأربعاء ، فى تأمين صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بنى سويف.

وقال القائد جورج نسيم قائد فريق الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف إن الفريق دائم المشاركة فى تأمين صلاة الأعياد، مشيرا إلى أن هذا العام قام الفريق بالإشراف على عملية تنظيم دخول وخروج المواطنين، واضاف القائد جورج أن الفريق يقوم بعملية تأمين وتنظيم دخول المواطنين بالإضافة إلى توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال .

من جانبه، قال المستشار أحمد عباس رئيس مجلس أمناء مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، إن فريق الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف دائم المشاركة فى تأمين صلاة العيد بمحيط مسجد عمر بن عبدالعزيز، وقدم المستشار أحمد عباس الشكر لقيادات مطرانية بنى سويف لمشاركتها الدائمة فى مشاركة المسلمين الأعياد.