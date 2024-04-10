وقع من الطيارة ومحصلوش حاجة.. موبايلات سامسونج أم  iPhone من حيث المتانة؟

أسعار الهواتف الذكية في ارتفاع مستمر، حيث تتجاوز العديد من طرازات الهواتف الرائدة حاجز الـ 1000 دولار.

ونتيجة لذلك، فإن توقعات المستخدمين لهذه الأجهزة مرتفعة بشكل مفهوم وهذا يشمل ليس فقط الأداء الفائق ولكن أيضًا المواد الفاخرة والمتانة الاستثنائية لحسن الحظ، فإن بعض الشركات المصنعة ترتقي إلى مستوى التحدي.

وتقدم شركة سامسونج دليلاً قاطعًا على ذلك مع هاتف Galaxy S24 Ultra، حيث نجت شاشته بشكل لافت للنظر من سقوط من ارتفاع 4000 متر.

هاتف Galaxy S24 Ultra يحطم رقم قياسي في المتانة!

ظهرت هذه الحادثة المذهلة مؤخرًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فرانك كارباليدو. أثناء القفز بالمظلات، أسقط فرانك هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra عن طريق الخطأ من جيبه، مما أدى إلى سقوطه 1200 قدم (حوالي 4000 متر) على الأرض.

في حين يبدو هذا بمثابة نهاية مؤكدة لهاتف ذكي، تأخذ القصة منحنى لا يصدق. باستخدام ميزة Find My Device، صُدم فرانك عندما اكتشف أن هاتفه لا يزال ينقل إشارة.

بعد إسقاط هاتفه، هرع إلى الموقع على أمل إنقاذ هاتف Galaxy S24 Ultra الذي تبلغ قيمته 1199 دولارًا - حتى إصلاح بسيط سيكون أفضل من لا شيء. تخيل صدمته عندما وجد هاتفه سليماً تمامًا! بالطبع، ليس هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra غير قابل للكسر بمفرده. يكشف النظر عن كثب في الفيديو أن كلاً من الجراب الواقي وحامي الشاشة من المحتمل أن ينقذا الموقف.

وهبط على سطح ناعم مليء بالأوراق، ومن المحتمل أن تكون الأشجار قد خففت من سقوطه و منعت نقطة الارتطام هذه أي تلف بالهاتف. ومع ذلك، فإن بقاء هاتف Galaxy S24 Ultra على قيد الحياة بعد السقوط من طائرة أمر ملحوظ وهذا يعزز بالتأكيد أهمية استخدام الجراب وحامي الشاشة!