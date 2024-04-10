وفر فلوسك عشان تعرف تدي عيدية.. إزاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

يعتمد الكثيرون على خرائط جوجل للتنقل في حياتهم اليومية. لكن ماذا لو كنت في مكان لا يتوفر فيه اتصال بالإنترنت؟

الخبر السار هو أنه يمكنك استخدام خرائط جوجل دون اتصال بالإنترنت.

في هذا التقرير ، سنوضح لك كيفية تنزيل الخرائط واستخدامها دون اتصال بالإنترنت:

الخطوات:

• افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك الذكي.

• تأكد من أنك متصل بالإنترنت.

• ابحث عن الموقع الذي تريد تنزيله.

• اضغط على اسم الموقع.

• اضغط على "تنزيل".

• حدد مستوى التفاصيل الذي تريد تنزيله.

• اضغط على "تنزيل".

بمجرد تنزيل الخريطة ، يمكنك استخدامها دون اتصال بالإنترنت.

إليك بعض النصائح لاستخدام خرائط جوجل دون اتصال بالإنترنت:

• قم بتنزيل الخرائط التي ستحتاجها قبل مغادرة منطقة Wi-Fi.

• قم بتنزيل خرائط ذات مستوى تفصيل مرتفع إذا كنت بحاجة إلى التنقل في منطقة صغيرة.

• قم بتنزيل خرائط ذات مستوى تفصيل منخفض إذا كنت بحاجة إلى التنقل في منطقة كبيرة.

• تأكد من أن بطارية هاتفك مشحونة بالكامل قبل استخدام خرائط جوجل دون اتصال بالإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام ميزات أخرى في خرائط جوجل دون اتصال بالإنترنت ، مثل:

• البحث عن المواقع.

• الحصول على الاتجاهات.

• عرض الصور والمراجعات.

خرائط جوجل هي أداة قوية يمكن أن تساعدك على التنقل في أي مكان ، حتى بدون اتصال بالإنترنت.

ملاحظة:

• قد لا تكون جميع الميزات متاحة في وضع عدم الاتصال.

• قد تختلف خطوات تنزيل الخرائط حسب إصدار تطبيق خرائط جوجل.