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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطلق ساعات SmartWatch جديدة لتنافس Apple Watch وبسعر أقل

هواوي تطلق ساعات
هواوي تطلق ساعات SmartWatch جديدة..لتنافس Apple Watch وبسعر

كشفت هواوي  عن ثلاثة ساعات ذكية جديدة على صفحتها الرسمية على موقع ويبو وهي ساعة Huawei Watch 4 Pro Space Exploration وساعة Huawei Watch GT 4 باللون الأخضر العشبي وسوار Huawei Band 9.

سيتم إطلاق هذه الأجهزة القابلة للارتداء رسميًا غدًا.

وتحتل ساعة Huawei Watch 4 Pro Space Exploration المركز الأول بتصميمها المستوحى من استكشاف الفضاء. كما تم إصدار مقطع فيديو تشويقي لهذه الساعة. تتميز الساعة بشاشة زجاج ياقوتي ، وهيكل خارجي صلب من "التيتانيوم شديد الصلابة يشبه الماس" وإطار من السيراميك النانو بلوري لتوفير المتانة والشعور الراقي. كما أنها تشتمل على برنامج فحص صحي صغير. بالإضافة إلى ذلك ، تتميز الساعة بميزة مفتاح السيارة بدون لمس UWB. ستكون هذه الميزة متاحة فقط لطرازي Wenjie M9 و Wenjie M7 بعد تحديث OTA. ومع ذلك ، لا يدعم iOS هذه الميزة.

هواوي تطلق ساعات SmartWatch جديدة..لتنافس Apple Watch وبسعر أقل

تأتي ساعة Huawei Watch GT 4 بلون أخضر عشبي جديد. تتميز هذه الساعة الذكية ، التي تم إطلاقها العام الماضي في سبتمبر ، بعمر بطارية طويل (حتى 14 يومًا) ، وتعقب لياقة بدنية متنوع (أكثر من 100 رياضة) ، ومراقبة صحية متقدمة (النوم ، ومعدل ضربات القلب ، ومعدل تشبع الأكسجين في الدم). تتميز بشاشة AMOLED جميلة مع وجوه ساعات قابلة للتخصيص ، ونظام GPS دقيق ، وإمكانية إجراء مكالمات عبر البلوتوث. تتوافق مع كل من Android و iOS ، تعمل GT 4 على نظام التشغيل HarmonyOS 4.0.

ينضم سوار Huawei Band 9 إلى المجموعة كسوار ذكي يركز على الصحة ، ويلبي احتياجات المستخدمين الذين يضعون مراقبة الصحة في أولوية. تم الإعلان عن السوار عالميًا الشهر الماضي. يوسع وصوله عروض أجهزة هواوي القابلة للارتداء.

لمزيد من التشويق ، تخطط هواوي لإجراء بث مباشر ليلي على مدار الأيام الخمسة المقبلة ، حيث يخصص كل جلسة لفئة منتجات مختلفة. ستعقد جلسة المنتجات الجديدة القابلة للارتداء غدًا ، الموافق 8 أبريل ، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الصين ، حيث سيتم الكشف رسميًا عن هذه الأجهزة الثلاثة.

 

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