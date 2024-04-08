كشفت هواوي عن ثلاثة ساعات ذكية جديدة على صفحتها الرسمية على موقع ويبو وهي ساعة Huawei Watch 4 Pro Space Exploration وساعة Huawei Watch GT 4 باللون الأخضر العشبي وسوار Huawei Band 9.

سيتم إطلاق هذه الأجهزة القابلة للارتداء رسميًا غدًا.

وتحتل ساعة Huawei Watch 4 Pro Space Exploration المركز الأول بتصميمها المستوحى من استكشاف الفضاء. كما تم إصدار مقطع فيديو تشويقي لهذه الساعة. تتميز الساعة بشاشة زجاج ياقوتي ، وهيكل خارجي صلب من "التيتانيوم شديد الصلابة يشبه الماس" وإطار من السيراميك النانو بلوري لتوفير المتانة والشعور الراقي. كما أنها تشتمل على برنامج فحص صحي صغير. بالإضافة إلى ذلك ، تتميز الساعة بميزة مفتاح السيارة بدون لمس UWB. ستكون هذه الميزة متاحة فقط لطرازي Wenjie M9 و Wenjie M7 بعد تحديث OTA. ومع ذلك ، لا يدعم iOS هذه الميزة.

هواوي تطلق ساعات SmartWatch جديدة..لتنافس Apple Watch وبسعر أقل

تأتي ساعة Huawei Watch GT 4 بلون أخضر عشبي جديد. تتميز هذه الساعة الذكية ، التي تم إطلاقها العام الماضي في سبتمبر ، بعمر بطارية طويل (حتى 14 يومًا) ، وتعقب لياقة بدنية متنوع (أكثر من 100 رياضة) ، ومراقبة صحية متقدمة (النوم ، ومعدل ضربات القلب ، ومعدل تشبع الأكسجين في الدم). تتميز بشاشة AMOLED جميلة مع وجوه ساعات قابلة للتخصيص ، ونظام GPS دقيق ، وإمكانية إجراء مكالمات عبر البلوتوث. تتوافق مع كل من Android و iOS ، تعمل GT 4 على نظام التشغيل HarmonyOS 4.0.

ينضم سوار Huawei Band 9 إلى المجموعة كسوار ذكي يركز على الصحة ، ويلبي احتياجات المستخدمين الذين يضعون مراقبة الصحة في أولوية. تم الإعلان عن السوار عالميًا الشهر الماضي. يوسع وصوله عروض أجهزة هواوي القابلة للارتداء.

لمزيد من التشويق ، تخطط هواوي لإجراء بث مباشر ليلي على مدار الأيام الخمسة المقبلة ، حيث يخصص كل جلسة لفئة منتجات مختلفة. ستعقد جلسة المنتجات الجديدة القابلة للارتداء غدًا ، الموافق 8 أبريل ، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الصين ، حيث سيتم الكشف رسميًا عن هذه الأجهزة الثلاثة.



