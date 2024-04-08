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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 3 موبايلات iPhone تشتريهم في العيد

أرخص 3 موبايلات iPhone
أرخص 3 موبايلات iPhone تشتريهم في العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق للاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء. ويسعى البعض إلى شراء هاتف iPhone جديد كهدية أو للاستخدام الشخصي.

 

أرخص iPhone للشراء:

 

• iPhone SE (2022): هو أرخص iPhone جديد في السوق، حيث يبدأ سعره من 429 دولارًا أمريكيًا. يتميز الهاتف بشاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة، ومعالج A15 Bionic القوي، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل.

أرخص 3 موبايلات iPhone تشتريهم في العيد

• iPhone 11: لا يزال iPhone 11 خيارًا ممتازًا، حيث يبدأ سعره من 499 دولارًا أمريكيًا. يتميز الهاتف بشاشة Liquid Retina HD مقاس 6.1 بوصة، ومعالج A13 Bionic القوي، ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.

أرخص 3 موبايلات iPhone تشتريهم في العيد

• iPhone 12 mini: هو خيار صغير الحجم بسعر مناسب، حيث يبدأ سعره من 599 دولارًا أمريكيًا. يتميز الهاتف بشاشة Super Retina XDR مقاس 5.4 بوصة، ومعالج A14 Bionic القوي، ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.

أرخص 3 موبايلات iPhone تشتريهم في العيد

نصائح لاختيار iPhone المناسب:

• الميزانية: حدد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن iPhone جديد.

• الحجم: اختر حجم الشاشة الذي يناسب احتياجاتك.

• الميزات: حدد الميزات التي تهتم بها، مثل الكاميرا أو عمر البطارية.

• اللون: اختر اللون الذي تفضله.

الخاتمة:

يوجد العديد من خيارات iPhone الرائعة للشراء في العيد. تأكد من اختيار iPhone الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

ملاحظة:

قد تختلف الأسعار حسب المنطقة والمتجر.

iPhone iPhone 12 mini iPhone 11 iPhone SE 2022 آيفون

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