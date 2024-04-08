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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر 3000 جنيه|أرخص 3 هواتف سامسونج لازم تشتريهم في عيد الفطر

بسعر 3000 جنيه|أرخص
بسعر 3000 جنيه|أرخص 3 هواتف سامسونج لازم تشتر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2024، يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق للاستمتاع بآخر التقنيات بأسعار معقولة. ويسعى البعض إلى شراء هاتف Samsung جديد كهدية أو للاستخدام الشخصي.

 

أرخص هاتف Samsung في 2024:

 

• Samsung Galaxy A04: هو أرخص هاتف Samsung متوقع في عام 2024، حيث يُعتقد أن سعره سيبدأ من 3800 جنيه. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة، ومعالج Unisoc T606، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

بسعر 3000 جنيه|أرخص 3 هواتف سامسونج لازم تشتريهم في عيد الفطر

 

• Samsung Galaxy A14: هو خيار آخر بسعر معقول، حيث يُعتقد أن سعره سيبدأ من 6000 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة، ومعالج Exynos 1330، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

بسعر 3000 جنيه|أرخص 3 هواتف سامسونج لازم تشتريهم في عيد الفطر

• Samsung Galaxy M04: هو هاتف ذكي بسعر مناسب من سلسلة Galaxy M الشهيرة. يُعتقد أن سعره سيبدأ من 7499 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة PLS LCD مقاس 6.5 بوصة، ومعالج MediaTek Helio G35، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

 

نصائح لاختيار هاتف Samsung المناسب:

 

• الميزانية: حدد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن هاتف Samsung جديد.

• الحجم: اختر حجم الشاشة الذي يناسب احتياجاتك.

• الميزات: حدد الميزات التي تهتم بها، مثل الكاميرا أو عمر البطارية.

• اللون: اختر اللون الذي تفضله.

 

يوجد العديد من خيارات هاتف Samsung الرائعة للشراء في عام 2024. تأكد من اختيار الهاتف الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

قد تختلف الأسعار حسب المنطقة والمتجر.

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