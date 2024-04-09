خد احتياطاتك في العيد..إزاي توصل لموبايلك المسروق| حتى لو اتقفل

أطلقت Google أخيرًا التحديث الذي طال انتظاره لشبكة "العثور على جهازي". تم الإعلان عن هذا التحديث في البداية في مايو 2023، وهو يقرب مستخدمي Android من الحصول على ميزات مشابهة لشبكة "Find My" الخاصة بشركة Apple.

الآن ، يمكن لمستخدمي Android استخدام مجموعة واسعة من الأجهزة المتوافقة لتحديد موقع الأشياء المفقودة أو التي فقدت مكانها ، حتى عندما تكون تلك الأشياء غير متصلة بالإنترنت.

على غرار شبكة "Find My" من Apple، تستخدم شبكة "العثور على جهازي" المحدثة إشارات Bluetooth لتتبع الأجهزة من خلال بيانات الموقع الجماعي. وهذا يعني أنه في حالة فقدان هاتف Android الخاص بك ، يمكن للأجهزة الأندرويد القريبة المساعدة بأمان في تحديد موقعه ، حتى بدون اتصال بالإنترنت.

الميزة متوفرة حاليًا على أجهزة Android 9 Pie والإصدارات الأحدث المزودة بخدمات Google Play. بالإضافة إلى ذلك ، تذكر Google أنه على أجهزة معينة ، مثل Pixel 8/8 Pro ، قد تتمكن حتى من العثور على جهازك إذا كان مغلقًا.

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الخصوصية والأمان هما من المحاور الرئيسية لشبكة "العثور على جهازي" الجديدة. تقول Google أن البيانات حول مواقع العناصر المفقودة معطية تشفيرًا طرفيًا إلى طرف ، مما يمنع الوصول غير المصرح به من قبل Google أو جهات أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، لتجنب التتبع غير المرغوب فيه ، يجب أن تكتشف أجهزة Android متعددة الجهاز قبل الكشف عن موقعه للمالك.

تعد الشبكة أيضًا مفتوحة أمام أجهزة تعقب Bluetooth المتوافقة من شركات تصنيع خارجية ، بدءًا من العلامات التجارية Chipolo و Pebblebee. تقول Google إن شركات أخرى مثل Eufy و Jio و Motorola ستقدم أجهزة تتبع متوافقة في وقت لاحق من هذا العام.

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يتضمن تطبيق "العثور على جهازي" المحدث ميزة "البحث في الجوار" لتحديد موقع الأجهزة المفقودة عند وجودها بالقرب منك. كما أنه يتكامل مع أجهزة Google Nest ، مما يساعد على تقدير المسافة بين العنصر المفقود ومكبرات الصوت الذكية Nest أو الشاشات الذكية الخاصة بك إذا أسقطت شيئًا في المنزل.

يتحكم مستخدمو Android في كيفية مشاركة أجهزتهم في الشبكة. في حين أن إعداد موقع التشغيل يكون قيد التشغيل بشكل افتراضي ، يمكن للمستخدمين ضبط الإعدادات أو إلغاء الاشتراك بالكامل إذا رغبوا في ذلك.

هذه التغييرات الشاملة على شبكة "العثور على جهازي" هي تحديث مرحب به لمستخدمي Android ، حيث توفر وظائف متزايدة والتزامًا بالأمان ، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع شبكة "Find My" الشهيرة من Apple.