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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نقبل الضغط.. الصين ترسل رسائل تحذير إلى الولايات المتحدة بشأن روسيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين وروسيا

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين ترفض أي انتقاد أو ضغط من أي دولة بشأن علاقتها مع روسيا.

 

ويأتي ذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أنها ستحمل الصين المسؤولية في حال حققت روسيا مكاسب ميدانية في أوكرانيا.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج: "يحق لبكين وموسكو الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي".

 

وأضافت المتحدث باسم الخارجية الصينية، أنه "يجب عدم التدخل في تعاون بين دولتين هكذا، ولا تقبل الصين كذلك أي انتقاد أو ضغط".

وأمس الثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة لم تجد أي دليل يشير إلى أن الصين قدمت مساعدة عسكرية مباشرة لـ روسيا.

 

وأوضح سوليفان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية ليس لديها مثل هذه المعلومات حقًا، مشيرا إلى أن مساهمة الصين في صناعة الدفاع الروسية تشكل مصدر قلق.

وتابع: "أعربنا عن قلقنا بشأن مساهمة الصين في المجمع الصناعي العسكري الروسي، والذي يبدو لي أن وزير الخارجية أنتون بلينكن تحدث عنه بشكل مقنع للغاية في أوروبا الأسبوع الماضي".

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