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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسط تصاعد حدة التوتر.. مناورات رباعية بقيادة واشنطن تثير غضب الصين

مناورات
مناورات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "وسط تصاعد حدة التوتر.. مناورات رباعية بقيادة واشنطن تثير غضب الصين".

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الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن

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الصين وأمريكا تتفقان على عقد مباحثات جديدة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن

على مدار الأشهر الماضية شهد بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه توترات تصاعدت حدتها مؤخرا بعد اشتباكات بين الصين والفلبين وصلت إلى حد استخدام خراطيم المياه القوية من جانب خفر السواحل الصيني.

 

وباعتبارها حليفا قويا، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها الراسخ في الدفاع عن الفلبين في مواجهة أي هجوم مسلح في بحر الصين الجنوبي.

 

ولمواجهة النفوذ الصيني، أجرت كل من الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين واليابان أول مناورات بحرية مشتركة واسعة النطاق.

المناورات التي أطلق عليها "نشاط التعاون البحري" وجرت على مدار يوم كامل شاركت فيها سفن بحرية وطائرات في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في الممر المائي الاستراتيجي. 
 

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