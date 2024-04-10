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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عشان العيد.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 6599 جنيه فقط |مواصفاته خيالية 

عشان العيد..موبايل
عشان العيد..موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 6599 جنيه فقط |

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك، وشاهدنا عرضا رائعا على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 بسعر 6599 جنيه فقط وهي صفقة رائعة بالتأكيد.
 

عشان العيد..موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 6599 جنيه فقط | مواصفاته خيالية 

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A14 4G :-

يدعم Samsung Galaxy A14 شريحتي اتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

• يأتي Samsung Galaxy A14 بأبعاد 167.7x78x9.1 ملم مع وزن 201 جرام.

• متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك.

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع PLS LCD وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2408 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش .

• يتوفر Samsung Galaxy A14 بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت.

– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري في منفذ منفصل.

• يأتي Samsung Galaxy A14 بمعالج منExynos 850 بتكنولوجيا 8 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 فهو نفس المعالج الموجود في الجيل السابق الـ Samsung A13.

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم Samsung Galaxy A14 تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن بقوة 15 واط.

• يأتي Samsung Galaxy A14 بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الـ One UI Core 5.1.

• يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الأحمر وباللون الفضي وباللون الأخضر.

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