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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

داعش يهدد مباريات دوري أبطال أوروبا.. والاتحاد الأوروبي يرد

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

قبل ساعات من انطلاق منافسات ذهاب دور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، رفعت وزارات الداخلية في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا حالة التأهب الأمني بعد أن أصدرت وسيلة إعلامية مرتبطة بتنظيم «داعش» منشورات تهديدية.

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 ورغم التهديد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباريات ستقام كما هو مقرر.

 

وأصدرت وسيلة إعلامية مرتبطة بالجماعة الإرهابية منشورات عدة تدعو إلى شن هجمات على الملاعب التي تستضيف مباريات ربع النهائي.

 

 وكان من المقرر أن يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي أمس، في حين يستضيف أتلتيكو مدريد فريق بروسيا دورتموند اليوم. كما كان مقرراً أن يستضيف آرسنال اللندني بايرن ميونيخ في لندن أمس، على أن يستضيف باريس سان جيرمان برشلونة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إنه «علم بالتهديدات الإرهابية المزعومة باستهداف مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وهو على اتصال وثيق بالسلطات في الملاعب المعنية». وأضاف: «ستقام جميع المباريات كما هو مقرر مع وجود الترتيبات الأمنية المناسبة».

وأكدت الشرطة البريطانية أنها وضعت خطة أمنية قوية، في حين قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن الشرطة عزّزت بشكل كبير الإجراءات الأمنية حول ملعب بارك دي برينس في باريس.

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