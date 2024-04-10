عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مستشفى محلة مرحوم التخصصي

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مستشفى محلة مرحوم التخصصي، التابعة  لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمتابعة موقف التشغيل التجريبي للمستشفى، التي دخلت الخدمة منتصف شهر مارس الماضي.

يأتي ذلك ضمن جولة وزير الصحة والسكان، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الهيكل الوظيفي للمستشفى التي تقع على مساحة 7700 متر مربع على 3 طوابق،  وتضم عدد 63 سرير داخلي وعدد 14 سرير استقبال وطوارئ وعدد 21 حضانة وعدد 6 سرير عناية وعدد 3 غرف عمليات، وتشمل أقسام النساء والتوليد والطوارئ والعيادات الخارجية، كما أن المستشفى مزودة بالأشعة المتنقلة والسينية وصالات لجلسات الغسيل الكلوي، وصيدلية وسكن الأطباء، وفيما يتعلق بالقوة البشرية العاملة فهي تضم ١٠٢ طبيب بشري، و٥٠ صيدلي و١٦ طبيب أسنان و١٢٠ تمريض وطبيب علاج طبيعي.

 

ونوه أن أقسام الاستقبال والعيادات والحضانات والداخلي قد دخلت الخدمة الفعلية على سبيل التشغيل التجريبي منتصف شهر مارس الماضي.

وأشار "عبدالغفار " إلى أن الوزير تفقد قسم عيادات الأسنان،  واطلع على سجل تردد المرضى، وانتقد الإجراءات الطبية المتبعة مع المرضى وقصرها على العلاج الدوائي من صرف سواء مضادات حيوية أو مسكنات،   وإنه لا يتم إجراء حشوات العصب أو التركيبات على سبيل المثال، موجها إدارة الأسنان بتوفير المواد المستخدمة في التركيبات، كما وجه بتغيير مقعد المريض بإحدى عيادات الأسنان الموجودة بالمستشفى نظرا لعدم متانته.

ولفت "عبدالغفار " إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال وكذلك تفقد قسم النساء والتوليد، و قسم الحضانات واطمأن على الحالة الصحية للأطفال المبتسرين بها، كما تفقد غرف الرعاية المركزة، موجها بسرعة إمداد المستشفى بالتجهيزات الطبية وغير الطبية حتى يتسنى العمل بكامل طاقتها،  وأمهل وكيل وزارة الصحة بالغربية شهرا ليرفع تقريرا موضح به معدلات تردد المرضى،  ومعدلات الأداء في إجراء العمليات وخلافه،  وكذلك تقرير مفصل بالتجهيزات الطبية وغير الطبية التي تم توريدها بالمستشفى و موقف القوة البشرية من أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وتمريض من الندب،  وذلك حتى يتسنى تشغيل المستشفى بشكل كامل  وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية،  والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

لعملاء «إنستا باي»| احذر هذا التصرف عند تحويل الأموال.. قد يتسبب في خسارة نقودك

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس.. أحمد سعد يقدم فقرة غنائية خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء

سبب تسمية أول أيام عيد الفطر يوم الجائزة.. 8 مكافآت ربانية فورية

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي يكرم أسر وأبناء الشهداء خلال احتفالية العيد

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

مقترح من 3 مراحل.. حماس ترفض طلبا إسرائيليا بإطلاق سراح 40 رهينة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة في عيش سوري| بمذاق لا يقاوم

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

في أول يوم فطار| نظام غذائي صحي بعد رمضان

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ