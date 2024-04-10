مقترح من 3 مراحل.. حماس ترفض طلبا إسرائيليا بإطلاق سراح 40 رهينة

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن حركة حماس ترفض إطلاق سراح 40 رهينة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المقترح مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن إسرائيل طالبت حماس بإعادة 40 رهينة على قيد الحياة وفقا للاقتراح الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن حماس أشارت إلى أنه من أجل القيام بذلك، سيتعين عليها تحرير الجنود الإسرائيليين الذكور، حيث لم يعد لدى الحركة 40 مسنًا وامرأة ومجندة.

وفي الوقت نفسه، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، أن حماس ترفض إطلاق سراح الجنود الذكور الإسرائيليين الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر الماضي، وهم على استعداد لتحرير أقل من 40 رهينة، لافتة إلى أن هذه هي أكبر عقبة أمام المفاوضات الجارية في القاهرة.

ووفقا لوسائل إعلامية آخري، فإن المشاركين في مفاوضات القاهرة قدموا مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث جاءت المراحل كالتالي:

في المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح 40 رهينة إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة مقابل 900 أسير فلسطيني، من بينهم 100 محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

والمرحولة الثانية، نقل المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

والمرحلة الثالثة، سماح الاحتلال الإسرائيلي بمرور 500 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميًا إلى غزة.

وبدأت جولة أخرى من محادثات وقف إطلاق النار في غزة في 7 أبريل الجاري.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن حماس وإسرائيل حققا تقدمًا كبيرًا في المحادثات، وتوصلا إلى توافق حول عدد من القضايا الخلافية.