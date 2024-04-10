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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يواجه باريس سان جيرمان الليلة في دوري ابطال اوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يواجه نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2023/24.

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وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.


وتذاع مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان  في إياب ربع النهائي، يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري.


ويواجه الفائز من الفريقين  الفائز من  مباراة  أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، وذلك في دور نصف النهائي.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمباراة باريس سان جيرمان، المقررة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات تشافي عودة فرينكي دي يونج وبيدري عقب تعافي اللاعبين من الإصابة، لكنهما لم يحصلا بعد على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.

قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان
وجاءت قائمة برشلونة الرسمية لموقعة باريس، كالآتي:

تير شتيجن، جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، فيران توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، رافينيا، إيناكي بينا، جواو فيليكس، كريستينسن، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، دي يونج، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، كاسادو، كوبارسي، مارك جويو، فورت

برشلونة باريس سان جيرمان

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