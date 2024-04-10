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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. جثث بإحدى المزارع تثير الخوف وتحرك عاجل للسلطات

ارشيفي
ارشيفي

تمكنت العناصر الأمنية الجزائرية شرق ولاية سيدي بلعباس غرب البلاد في ضبط 6 مشتبه فيهم في جريمة قتل مروعة، بعد العثور على 3 جثث بأحد المزارع.

 

وكان عناصر الأمن الولائي بسيدي بلعباس تلقو بلاغ عن اختفاء المدعو (بج) و (م ع ز) بعد مغادرة المعنيين منزلها العائلي على متن مركبتيهما".

 

وأمر القضاء الجزائري بفتح تحقيق إبتدائي، وعلى إثر ذلك تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سيدي بلعباس في ظرف قياسي من توقيف ستة (06) مشتبه فيهم في استدراج الضحايا وقتلهم ودفنهم بمزرعة ملك لعم أحد المشتبه فيهم بغرض الاستيلاء على مركباتهم و بيعها".

 

وبعد تنقل الجهات الخاصة إلى المزرعة رفقة مصالح أمن الولاية، تم "اكتشاف جثة ثالثة تعود للضحية (ع.م.ش) محل بلاغ لفائدة العائلات بأمن ولاية تلمسان بتاريخ 2024/04/08".

وكشفت المعلومات الأولية أن "الرابط بين الضحايا الثلاثة هو عملهم في تطبيق سيارات أجرة، حيث اقتيدوا من طرف الجناة".

 

ووفق التحريات فإن "الضحايا تم استدراجهم إلى المكان المسمى مزرعة العباد خلال فترات متفرقة من قبل أفراد ينتمون إلى عصابة مختصة في سرقة السيارات الفاخرة قبل الاجهاز عليهم بمجرد وصولهم إلى المزرعة".

وقالت أيضا  "مرتكبي الجريمة أوهموا الضحايا بحاجتهم إلى وسيلة نقل تقلهم صوب ولايات أخرى بعيدة باعتبار أن الضحايا من الخواص النشطين ضمن تطبيق معروف مختص في نقل المسافرين عبر المركبات الفردية".

 

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