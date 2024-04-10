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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة نارية.. الهلال السعودي يواجه اتحاد جدة في نهائي كأس السوبر غدا

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يواجه نادي الهلال السعودي  اتحاد جدة في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 المقام بالإمارات غدا  الخميس.

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ويُعاني  الاتحاد، من عقدة ضد الهلال، حيث إنه لم يحقق الفوز بالكلاسيكو منذ 9 أبريل 2021، عندما انتصر بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر اتحاد جدة بعد ذلك من الهلال بنتيجة 2\1 في ربع نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021\ 2022، ثم هُزم برباعية دون رد في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتعادل الاتحاد مع الهلال بنتيجة 2\2، وخسر بهدفين دون رد في النسخة التالية من الدوري، وخسر الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3\0 و3\1، كما خسر بهدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وهُزم العميد 5 مرات ضد الهلال هذا الموسم، في كأس الملك سلمان للأندية العربية، ومرتين في دوري روشن السعودي ومثلهما في دوري أبطال آسيا.

 

فيما كشفت تقارير إعلامية سعودية عن طلب تقدم إدارة اتحاد جدة إلى المسئولين في اتحاد الكرة السعودي، باستثناء لاعبيهم المتواجدين بمعسكر المنتخب الأوليمبي، وعودتهم إلى الفريق من أجل الدفع بهم في مباراة النهائي ضد الهلال، غدا الخميس.

ويتواجد الخماسي "فيصل الغامدي، وأحمد الغامدي، زكريا هوساوي، وعوض الناشري، ومروان الصحفي"، مع منتخب السعودية الأوليمبي، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بدولة قطر.

وكان اتحاد الكرة السعودي، قد رفض طلب إدارة الاتحاد، بانضمام لاعبيه إلى معسكر المنتخب الأوليمبي بعد بطولة السوبر، إلا أن عبور الوحدة والوصول إلى نهائي البطولة، كان دافعا لتكرار الطلب.

ويرغب الاتحاد في الاستفادة بلاعبيه المتواجدين مع المنتخب الأوليمبي، خاصة أن المواجهة ضد الهلال، ستكون قوية وصعبة، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الجداوي

الهلال اتحاد جدة

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