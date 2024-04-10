عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

جابر الخواطر.. الرئيس السيسي يفرح قلوب أسر الشهداء باحتفال عيد الفطر المبارك |تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس السيسي 

السيسي والاحتفال بعيد الفطر

حضر حفل الإفطار عدد من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.

وحرص الرئيس على تهنئة أبناء الشهداء وأسرهم بعيد الفطر المبارك، كما حرص على تقديم الحلوى والمثلجات والهدايا للأطفال من أبناء شهداء الجيش والشرطة والمصابين، وغيرهم.

وشارك الرئيس السيسي، الأطفال فرحتهم وهم يلعبون ببعض الألعاب خلال الاحتفال.

وقال الرئيس السيسي في بداية الاحتفالية التي شاركت فيها عائلات فلسطينية من غزة إنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها.

txt

الرئيس السيسي ونظيره العراقي يتبادلان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

txt

"الرئيس الأب".. السيسي يشارك أبناء الشهداء الألعاب خلال احتفالية العيد

وبدأت الاحتفالية بعروض فنية واستعراضية، وقدمت الفنانة صفاء أبو السعود أغنيتها الشهيرة "أهلا بالعيد"، وسط مشاركة مجموعة من الأطفال.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للفنانة صفاء أبو السعود على تواجدها وحرصها المشاركة في الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء.

وأعربت الفنانة صفاء أبوالسعود، خلال مشاركتها في فعاليات الحفل، عن سعادتها بقضاء أول يوم العيد في احتفالية أسر الشهداء بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، موضحة أنها لأول مرة تؤدي الأغنية على خشبة المسرح، حرصًا منها على إدخال البهجة لصدور أسر الشهداء.

 صفاء أبوالسعود

السيسي يكرم أسر الشهداء 

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قوتنا في لمتنا" شاركت فيه مجموعة من الفنانين: أحمد حلمي، أحمد أمين، منى زكي، منة شلبي، ياسر جلال، دينا الشربيني، أكرم حسني، صابرين، نيللي كريم، إسعاد يونس، هشام ماجد، وأحمد عز، حيث استعرضوا ذكرياتهم مع العيد.

وفي نهاية الفيلم، تقدم الفنانون بالتهنئة لأهالي الشهداء بـ عيد الفطر، مؤكدين أن ما قدمه الشهداء في سبيل الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها لا يمكن أن ينسى.

كما أدي مجموعة من أبناء الشهداء فقرة غنائية أمام الرئيس السيسي إهداء لأرواح آبائهم.

تلي ذلك أغنية وطنية أداها الفنان أحمد سعد، كما غنى أمام الرئيس السيسي أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، في عرض أدخل البهجة والسعادة على نفوس الأطفال.

كما كرم الرئيس اسماء مجموعة من الشهداء، الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن، وتسلم ذوو الشهداء التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على الاستماع لمطالبهم.

الرئيس السيسي يكرم عددًا من أسر وأبناء الشهداء خلال احتفال عيد الفطر المبارك| صور

وسط بكاء الحاضرين.. الرئيس السيسي يشاهد فقرة غنائية عن شهداء الوطن باحتفالية العيد

وطلبت إحدى أهالي الشهيد الجندي محمود سمير عليوة؛ الكلمة لـ إلقاء قصيدة لتكريم الشهداء.

واختتمت الاحتفالية بتوسط الرئيس السيسي، صورة تذكارية مع أبناء الشهداء.

ويذكر أن الرئيس السيسي، أدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس عددًا من أبناء الشهداء والمسؤولين بعد انتهاء صلاة عيد الفطر من مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية.

الرئيس السيسي 
السيسي الاحتفال بعيد الفطر المبارك عيد الفطر العاصمة الإدارية الجديدة ابناء الشهداء صفاء أبوالسعود السيسي يكرم أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي ونظيره العراقي يتبادلان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

"الرئيس الأب".. السيسي يشارك أبناء الشهداء الألعاب خلال احتفالية العيد

الرئيس السيسي يكرم عددًا من أسر وأبناء الشهداء خلال احتفال عيد الفطر المبارك| صور

الرئيس السيسي يكرم أسر وأبناء الشهداء خلال احتفالية العيد

ترشيحاتنا

دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

جهود مكثفة في رفح ونفي ومفاوضات .. تحركات عاجلة مصر بشأن غزة في أول يوم العيد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

بأول أيام العيد.. أمن الجيزة: إقبال متوسط على الحدائق ولا بلاغات تحرش

هل يجوز للمرأة جمع الصلاة في العيد للحفاظ على المكياج.. رد الفقهاء

كيفية صلاة العيد لمن فاتته.. الأزهر يحدد أسهل طريقة لقضائها في أي وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ