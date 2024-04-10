جابر الخواطر.. الرئيس السيسي يفرح قلوب أسر الشهداء باحتفال عيد الفطر المبارك |تفاصيل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس السيسي

السيسي والاحتفال بعيد الفطر

حضر حفل الإفطار عدد من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.

وحرص الرئيس على تهنئة أبناء الشهداء وأسرهم بعيد الفطر المبارك، كما حرص على تقديم الحلوى والمثلجات والهدايا للأطفال من أبناء شهداء الجيش والشرطة والمصابين، وغيرهم.

وشارك الرئيس السيسي، الأطفال فرحتهم وهم يلعبون ببعض الألعاب خلال الاحتفال.

وقال الرئيس السيسي في بداية الاحتفالية التي شاركت فيها عائلات فلسطينية من غزة إنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها.

وبدأت الاحتفالية بعروض فنية واستعراضية، وقدمت الفنانة صفاء أبو السعود أغنيتها الشهيرة "أهلا بالعيد"، وسط مشاركة مجموعة من الأطفال.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للفنانة صفاء أبو السعود على تواجدها وحرصها المشاركة في الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء.

وأعربت الفنانة صفاء أبوالسعود، خلال مشاركتها في فعاليات الحفل، عن سعادتها بقضاء أول يوم العيد في احتفالية أسر الشهداء بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، موضحة أنها لأول مرة تؤدي الأغنية على خشبة المسرح، حرصًا منها على إدخال البهجة لصدور أسر الشهداء.

صفاء أبوالسعود

السيسي يكرم أسر الشهداء

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قوتنا في لمتنا" شاركت فيه مجموعة من الفنانين: أحمد حلمي، أحمد أمين، منى زكي، منة شلبي، ياسر جلال، دينا الشربيني، أكرم حسني، صابرين، نيللي كريم، إسعاد يونس، هشام ماجد، وأحمد عز، حيث استعرضوا ذكرياتهم مع العيد.

وفي نهاية الفيلم، تقدم الفنانون بالتهنئة لأهالي الشهداء بـ عيد الفطر، مؤكدين أن ما قدمه الشهداء في سبيل الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها لا يمكن أن ينسى.

كما أدي مجموعة من أبناء الشهداء فقرة غنائية أمام الرئيس السيسي إهداء لأرواح آبائهم.

تلي ذلك أغنية وطنية أداها الفنان أحمد سعد، كما غنى أمام الرئيس السيسي أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، في عرض أدخل البهجة والسعادة على نفوس الأطفال.

كما كرم الرئيس اسماء مجموعة من الشهداء، الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن، وتسلم ذوو الشهداء التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على الاستماع لمطالبهم.

وطلبت إحدى أهالي الشهيد الجندي محمود سمير عليوة؛ الكلمة لـ إلقاء قصيدة لتكريم الشهداء.

واختتمت الاحتفالية بتوسط الرئيس السيسي، صورة تذكارية مع أبناء الشهداء.

ويذكر أن الرئيس السيسي، أدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس عددًا من أبناء الشهداء والمسؤولين بعد انتهاء صلاة عيد الفطر من مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية.