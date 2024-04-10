لبحث حل الدولتين.. لافروف يلتقي مسؤولا أمميا هاما في موسكو |تفاصيل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد اجتماعا مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند في موسكو، اليوم الأربعاء.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "سيستقبل وزير الخارجية الروسي اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، الموجود حاليا في موسكو".

وأشارت إلى أن اللقاء سيتناول الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الروسية إلى أن الهدف الرئيسي لدي روسيا هو وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وبحسب زاخاروفا، سيولي الجانبان اهتمامًا خاصًا لمناقشة الخطوات الجماعية الإضافية، والتي ستهدف إلى "استعادة الأفق السياسي في عملية التسوية في فلسطين على أساس الأساس القانوني المقبول عمومًا" والذي يتمحور حول حل الدولتين.