البنك المركزي: 2.3 تريليون جنيه ائتمان محلي بالعملة الأجنبية في أكتوبر الماضي

ارتفع الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية الممنوح للعملاء من خارج الحكومة إلي 2.3 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.24 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 2.23 تريليون جنيه في أغسطس من نفس السنة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول صافي المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية نحو 1.8 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.76 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 1.75 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

تضمنت تلك المطلوبات بند الأوراق المالية بقيمة 1.072 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.08 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 1.085 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت مخصصات الإقراض والخصم نحو 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.01 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 986.453 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت أرصدة المطلوبات بقطاع الأعمال العام والتي تتضمنت بندي الإقراض والخصم والأوراق المالية، نحو 59.01 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 53.24 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ48.253 مليار جنيه في أغسطس من نفس السنة.

ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 410.84 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 412.26 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 416.021 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 15.043 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 14.953 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 14.551 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.