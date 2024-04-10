عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 2.3 تريليون جنيه ائتمان محلي بالعملة الأجنبية في أكتوبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية الممنوح للعملاء من خارج الحكومة إلي 2.3 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.24 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 2.23 تريليون جنيه في أغسطس من نفس السنة.

 

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول صافي المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية نحو 1.8 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.76 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 1.75 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

الاقتصاد المصري بخير.. 40 مليار دولار تنعش خزينة البنك المركزي وتعيد الحياة إلى الجنيه

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات الحكومية مع محافظ البنك المركزي

تضمنت تلك المطلوبات بند الأوراق المالية بقيمة 1.072 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.08 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 1.085 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت مخصصات الإقراض والخصم نحو 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.01 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 986.453 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت أرصدة المطلوبات بقطاع الأعمال العام والتي تتضمنت بندي الإقراض والخصم والأوراق المالية، نحو 59.01 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 53.24 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ48.253 مليار جنيه في أغسطس من نفس السنة.

ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 410.84 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 412.26 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 416.021 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 15.043 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 14.953 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 14.551 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

البنك المركزي المصري اخبار مصر مال واعمال الائتمان المحلي الاقراض والخصم الاوراق المالية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

المالية تطرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يرفع فائدة مبادرة تمويل الشركات الصناعية والزراعية 15% متناقصة

ترشيحاتنا

غرب مدينة رفح.. إصابة عدد من الفلسطينيين بسبب سقوط صناديق مساعدات عليهم

جابر الخواطر.. الرئيس السيسي يفرح قلوب أسر الشهداء باحتفال عيد الفطر المبارك |تفاصيل

دعاء للميت أول يوم العيد .. ردده تجعل قبره روضة من الجنة

دعاء عيد الفطر .. أدعية مستجابة رددها عقب كل صلاة

البنك المركزي: 2.3 تريليون جنيه ائتمان محلي بالعملة الأجنبية في أكتوبر الماضي

بيسرق الحسابات وبينصب على المعارف.. سقوط هاكر الفيس بوك بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ