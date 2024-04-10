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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء عيد الفطر .. أدعية مستجابة رددها عقب كل صلاة

صدى البلد

دعاء عيد الفطر أصبح محل بحث كثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض لأن عيد الفطر من أعياد المسلمين التي يجب على المسلم الفرح بها وتعظيمها؛ حيث إن تعظيمها من تعظيم شعائر الله تعالى، قال الله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}،
وأول عيد في الإسلام، هو عيد الفطر على الصحيح من أقوال العلماء، قال المباركفوري: "واتفقوا على أن أول عيد صلاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها"، وقال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال : قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما: يوم الفطر والأضحى)،و لم يثبت أي دعاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بخصوص عيد الفطر، وإنما الوارد عنه أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا رأى أي هلال شهر يدخل يقول: (اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. 

اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين برحمتك ومغفرتك ورضوانك يا الله يا رحيم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا

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دعاء عيد الفطر


عيد الفطر من أعياد المسلمين التي يجب على المسلم الفرح بها وتعظيمها؛ حيث إن تعظيمها من تعظيم شعائر الله تعالى، قال الله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}، وأول عيد في الإسلام، هو عيد الفطر على الصحيح من أقوال العلماء، قال المباركفوري: "واتفقوا على أن أول عيد صلاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها"، وقال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال : قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما: يوم الفطر والأضحى)، ومن المهم هنا التنبيه إلى أنه لم يثبت أي دعاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بخصوص عيد الفطر، وإنما الوارد عنه أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا رأى أي هلال شهر يدخل يقول: (اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله)، وفيما يأتي أدعية عامة يمكن للمسلم أن يدعو بها في عيد الفطر

 

أدعية عيد الفطر
اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين برحمتك ومغفرتك ورضوانك يا الله يا رحيم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا.


اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وأعطنا يا الله يا من تعطي من تشاء ويا مانع من تشاء، اللهم فاعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، وامدد لنا من لدنك رزقا حلالا بمعرفتك وطاعتك، اللهم لك صمنا شهرك الذي فضلت واستخلصت لنفسك، وجعلته أجرا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين، اللهم وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودة وصلة الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئن القلوب الخائفة، وبكلامك تستقر العقول الراجفة، غفرانك اللهم غفرانك عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافر إلاك وما من عاف سواك، اللهم واكتبنا مع من مننت عليهم بجناتك الخالدة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم .

اللهم في عيد الفطر هذا يوم مبارك، والمسلمون مجتمعون في أقطار أرضك يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب وأنت الناظر في حوائجهم فأسألك بجودك وكرمك أن تتقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين وأن تبارك لنا في عيدنا السعيد يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا.

اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم تقبل منا الشهر الكريم الذي صمناه لك خالصا لوجهك الكريم واجعل العيد علينا سعيد، يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا.

ربنا نسألك أن تكتبنا مع عبادك الصالحين الفائزين، الذين أنعمت عليهم بجنتك الوارفة، ونسألك يا الله دوام العطايا والنعم، يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

ربنا لا تحرمنا من العيشة التقية، ونسألك يا الله ميتة سوية، ولا تردنا إليك يا الله ونحن مخذولون أو مفضوحون، ربنا لا تأخذنا إليك بغتة، ولا تجعلنا ممن ضلوا عن الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا ما دعوناك به.

دعاء يوم العيد مستجاب
عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ كان دعاء النبي في العيدين‏:‏ «‏اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب‏»‏‏، رواه الطبراني في الأوسط.

من الدعاء أيضا صيغة التكبير بأن تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت.

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرج كربتي، وآنس وحدتي، واقض حاجتي وحوائج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور.

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مخبتا إليك أواها منبيا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا.

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