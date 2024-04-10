روسيا تعلق على تدريبات الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والفلبين في بحر الصين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تدريبات أستراليا والفلبين والولايات المتحدة واليابان في بحر الصين الجنوبي تهدف إلى توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي لها: "للأسف، الهدف هو نفسه تماما توسيع الناتو، بما في ذلك في مناطق أخرى من العالم".

ووفقا لها، فإن الأغلبية العالمية تدرك أن "مثل هذا التوسع في الغرب لا يهدف إلى ضمان وتعزيز الأمن الإقليمي"، بل "على العكس تماما".

وذكرت وزارة الدفاع الفلبينية، في وقت سابق، أن أستراليا والولايات المتحدة والفلبين واليابان أجرت تدريبات في بحر الصين الجنوبي لتحسين التوافق التشغيلي والتكتيكي بين الجيوش.

وأكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على التعاون في حفظ الأمن وحرية الملاحة ببحر الصين الجنوبي.

وحسب وكالة رويترز، قال جونيور إن القمة الثلاثية المقبلة مع نظيريه الأمريكي والياباني ستتضمن اتفاقا للحفاظ على الأمن وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.