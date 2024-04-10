حماس ترفض المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وتعرض البديل

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم "الاربعاء"، بأن حركة حماس رفضت المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسري في غزة، وتخطط لوضع خارطة طريق للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.

وقالت وول ستريت جورنال، إن وسطاء قالوا إن حماس رفضت إلى حد كبير خطة أمريكية لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وتخطط بدلا من ذلك لطرح خريطة الطريق الخاصة بها من أجل نهاية دائمة للصراع المستمر منذ 6 أشهر مع إسرائيل.

ووفقا لـ وول ستريت جورنال، فإن رفض حماس للمقترح الأمريكي يوضح الخلاف الواسع بين حماس وإسرائيل حول ملامح الصفقة، ويعكس ثقة حماس المتزايدة في أن الضغط الدبلوماسي والمحلي على إسرائيل لإنهاء الحرب يمنحها اليد العليا في المفاوضات.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن حركة حماس ترفض إطلاق سراح 40 رهينة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المقترح مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن إسرائيل طالبت حماس بإعادة 40 رهينة على قيد الحياة وفقا للاقتراح الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن حماس أشارت إلى أنه من أجل القيام بذلك، سيتعين عليها تحرير الجنود الإسرائيليين الذكور، حيث لم يعد لدى الحركة 40 مسنًا وامرأة ومجندة.

وفي وقت سابق، قال سامي أبو زهري القيادي في حماس، إن المقترح الأمريكي الذي قدم للحركة لا يتضمن وقف العدوان ولا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأضاف أبو زهري، أن حماس لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن المقترحات الأمريكية التي قدمت في المفاوضات تركزت على استعادة أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى المقاومة وتغفل مطالب الشعب الفلسطيني.

وفي تناقض غريب، قال القيادي آخر في حركة حماس، محمد نزال، أمس الثلاثاء، إن الحركة لم تتسلم أي مقترح أمريكي خلال المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بل تسلمت مقترحا إسرائيليا.

وأضاف نزال أن الحركة تدرس المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته عبر الوسطاء خلال المفاوضات، لافتا إلى أن المقترح الإسرائيلي لا يلبي مطالب الحركة.

وتستمر المفاوضات التي بدأت في 4 إبريل الجاري بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في القاهرة بوساطة كلا من مصر والولايات المتحدة وقطر.