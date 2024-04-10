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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي في حماس يكشف تفاصيل المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بغزة

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن المقترح الذي قدمته إسرائيل خلال المفاوضات يعكس نية الاحتلال الواضحة لكسب الوقت في العملية العسكرية بقطاع غزة.

 

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على ضرورة إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين وإعمار غزة وإتمام عملية تبادل الأسري.

 

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تحويل قطاع غزة إلى معسكر اعتقال عبر اشتراطها عودة النازحين إلى مناطق تختارها.

 

وأوضح القيادي في حركة حماس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمارس النفاق السياسي، ويدرك أن ما يجري في غزة ينعكس على مستقبله السياسي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال حتي اللحظة في مربع خدمة الإسرائيلي.

وكشف حمدان أن هناك وفد من حماس ذهب إلى القاهرة للتفاوض مدعوما بموقف فصائلي موحد داعم للواقع.

وشدد على أن حركة حماس تبذل جهودا سياسية حثيثة لمنع تمدد العدوان الإسرائيلي إلى رفح والبدء في العملية العسكرية على المدينة.

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