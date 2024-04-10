إجازة عيد الفطر.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب البناء المخالف

تشهد إجازة عيد الفطر المبارك، قيام بعض المواطنين بأعمال البناء المخالف، دون ترخيص، أو الشروع في أمور التعلية.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

ونص قانون البناء الموحد، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة".

وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.

ويعاقب كل من يقوم ببناء مبان بدون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق الإعلان بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.