السياحة والتربية والتعليم تعلنان شروط تقييم امتحان طلاب الدبلوم الفندقي.. مستند

خاطبت وزارة التربية والتعليم، الاتحاد المصرى للغرف السياحية ،لترشيح عدد من الفنيين ذوى الخبرة بالقطاع السياحي للمشاركة في عملية تقييم طلاب امتحان الدبلوم الفندقي النهائي 2024.

يأتي ذلك في إطار تعاون القطاع السياحي والفندقي مع وزارة التربية والتعليم الفني والتدريب المهني ودعم الوزارة في تخريج عمالة فنية ومؤهلة لسوق العمل في القطاع .

أكد الاتحاد المصرى للغرف السياحية في خطاب موجه لغرفة المنشآت الفندقية حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، ضرورة وأهمية تعاون القطاع السياحي الخاص مع وزارة التربية والتعليم في منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى ودعم الوزارة في تخريج عمالة فنية ومؤهلة لسوق العمل بالقطاع.

وحددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط ، وهى أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال مناسب للبرنامج المرشح للتقييم عليه بشرط أن يكون لدية خبرة في مجال العمل لا تقل عن 5 سنوات أو مؤهل فوق متوسط "خريج المعاهد الفنية-دبلوم الدراسات التكميلية".

وأوضحت شروط وزارة التربية والتعليم ، أنه يجب أن يعمل بمؤسسة مقننة ولديها سجل تجارى ، وترشحه جهة عمله للمشاركة في أعمال التقييم .