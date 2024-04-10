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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون مشاركة روسيا.. سويسرا تعقد مؤتمرًا للسلام حول أوكرانيا في يونيو

علم سويسرا
علم سويسرا

أعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، عن عقد مؤتمر رفيع المستوى في منتصف شهر يونيو المقبل للتوصل إلى سلام في أوكرانيا، ولكن بدون مشاركة روسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إنه من المقرر عقد مؤتمر دولي يومي 15 و16 يونيو في فندق بورغنشتوك من فئة الخمس نجوم فوق بحيرة لوتسيرن بوسط سويسرا.

وأضافت الحكومة السويسرية في بيان أن “الظروف أصبحت الآن مواتية لعقد مؤتمر يمكنه إطلاق عملية السلام”، وذلك بعد مرحلة استكشافية شملت الضغط والتشاور مع مختلف الدول لدراسة الخيارات المتاحة.

ولفتت إلى أن الخطوة الأولى هي تطوير “تفاهم مشترك بين الدول المشاركة بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا”.

وأضافت أنه خلال المرحلة الاستكشافية الأولية، أجرت سويسرا محادثات مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والدول الممثلة لما يسمى بـ “الجنوب العالمي”، مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية.

ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منتدى للحوار رفيع المستوى حول سبل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخلق فهم مشترك لإطار مناسب لهذا الهدف ورسم خريطة طريق واضحة لمشاركة روسيا في عملية السلام.

سويسرا أوكرانيا روسيا الحكومة السويسرية

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دون مشاركة روسيا.. سويسرا تعقد مؤتمرًا للسلام حول أوكرانيا في يونيو


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