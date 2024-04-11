اقتصاد الإمارات| فعاليات العيد تنعش السياحة الداخلية

تشهد دولة إمارات العربية المتحدة، حالة من الزخم والنشاط السياحي، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك، مع تعدد البرامج والفعاليات الضخمة والخيارات السياحية المتنوعة، في أجواء ترفيهية عالمية تستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم، ما يعزز من نشاط القطاع ويدفعه نحو مزيد من النمو.

وأكد متخصصون في القطاع السياحي لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن السياحة الداخلية تستحوذ على نصيب الأسد في عيد الفطر في ظل مساعي الأسر والعائلات إلى الاحتفال في الدولة، مع توفر تجارب سياحية فريدة وجاذبة، بجانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الاستثنائية، وفي مقدمتها عروض الألعاب النارية.

وتوقع هؤلاء أن يستمر القطاع السياحي في الدولة في نشاطه المعهود مع توافر العديد من المقومات والمعالم السياحية التي تمتلكها الإمارات إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والفعاليات الاستثنائية، والتجارب الترفيهية والثقافية التي تجمع العائلات والأصدقاء خلال المواسم والأعياد.