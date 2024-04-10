قبل بيعها بالأسواق .. ضبط 89 طن ملح فاسد في دسوق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة ملح الطعام "دون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ) بحيازة كميات من ملح، يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي؛ بقصد طرحه في الأسواق، غاشا بذلك جمهور المستهلكين؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه، وعُثر داخل المخزن على (89,250 طن ملح سياحات) معبأ داخل أجولة وعبوات، مخصص للأغراض الصناعية «غير صالح للاستهلاك الآدمي» بعد أن قام المذكور بطحنه وتعبئته في عبوات غير مكتملة البيانات التجارية، ما يشكل خطرا على الصحة العامة.

واتخذت الإجراءات القانونية.