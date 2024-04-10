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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس هيئة النظافة بالقاهرة يشارك العمال فرحتهم بـ عيد الفطر.. صور

رئيس هيئة النظافة
رئيس هيئة النظافة بالقاهرة يشارك العمال فرحتهم بالعيد.. صور

هنأ اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جميع العاملين الميدانيين من مسؤولي النظافة والمشرفين بعيد الفطر المبارك، في مشاركه فعالة علي أرض الواقع  مع أبنائه العاملين بالإدارة المركزية للنظافة بكافه شوارع أفرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية والشمالية، وذلك في إطار علي المتابعة المستمرة واليومية والتواصل الدائم ورفع الروح المعنوية لدى العاملين لمسؤولي النظافة بالشوارع بجميع ارجاء القاهرة.

وتم توزيع علب كحك العيد علي العاملين بالشوارع والميادين والمحاور والمسارات بجميع الافرع كلا في قطاعه ومنطقته في لفتة سنوية  في الأعياد والمناسبات.

كما تفقد أعمال مجمع جراچات المقطم وقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لجميع العاملين والفنيين والسائقين بالمركزية للشؤون الفنية بمجمع جراچات المقطم في إطار حرصه علي المتابعة والتواصل الدائم وخاصة في أيام العطلات الرسمية والاعياد.

وتفقد أيضا الحدائق العامة والمتميزة، حيث تفقد حديقة السرايا بالمنيل ومدي انتظام خطة التشغيل أيام عيد الفطر من أعمال النظافة والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء ومدى انتظام الحديقة في تقديم أفضل الخدمات بأسعار مناسبة لجميع رواد الحديقة وفق حرص الهيئة علي فتح الحدائق طول الوقت خلال أيام الأعياد والمناسبات.

وحرص اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة، علي التواصل مع رواد الحديقة وتم السؤال عن الأسعار والجودة المقدمة من منافذ البيع بالحدائق، وفي نهاية الجولة الميدانية قدم الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركزيات في إظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي وخاصه في المناطق الأثرية والتاريخية والدينية بكافه ارجاء القاهرة.

ورافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة، العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل ومديري المنطقة الجنوبية ورؤساء الافرع.

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القاهرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة عيد الفطر المبارك الاعياد أعمال النظافة والتجميل

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