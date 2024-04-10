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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة العيد أحلى..

إقبال كبير على مراكز شباب القليوبية احتفالا بعيد الفطر المبارك |صور

مراكز الشباب
مراكز الشباب

شهدت مراكز شباب القليوبية اقبالا كبيرا من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء احتفالية ومهرجانات وكرنفالات فنية وألعاب ترويحية وملاهي ، عروض فنون شعبية وهدايا وجوائز للمشاركين فى الأنشطة خلال فاعليات اليوم الأول من مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة. 
جاءت احتفالات مراكز شباب القليوبية ، من خلال فتح أبواب جميع مراكز الشباب أمام المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد ، أعقبها تردد الاعضاء والأطفال والأسر على مراكز الشباب  للاستفادة من الإمكانات والخدمات المتاحة وممارسة الأنشطة ، بالإضافة إلى تنفيذ احتفالات مركزية بمراكز شباب المدن والقري التى تحظى بكثافة سكانية وإقبال متزايد من المواطنين ،  ويشارك فى تنفيذ الاحتفالات فريق وشعب مراكز الفنون  باداراة الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال تقديم فقرات الفنون الشعبية والتنورة والموسيقى والكورال ، ومشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع فى تنظيم المترددين وتنفيذ مسابقات وأنشطة ترويحية ،  وتستمر فعاليات مبادرة العيد أحلى على مدار اجازة العيد ، وشهدت مراكز شباب القليوبية إقبالا كثيفا يصل لأكثر من 100 ألف مواطن على مدار اليوم الاول لجميع المراكز بالقليوبية والتى يصل عددها إلى 205 مركز شباب على مستوى المحافظة .
وفى هذا الصدد أشار الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أن مراكز شباب القليوبية اعدت برنامج شامل لاحتفالات العيد  يشمل جميع انحاء المحافظة  وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال المواطنين  وأعضاء مراكز الشباب ،وتنفيذ برامج احتفالية تتضمن  العديد من الأنشطة وإتاحة إمكانات المراكز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال ، فقرات فنية واستعراضية ، العاب إلكترونية ، مسرح عرائس ،  يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات والأنشطة الموجودة بمراكز الشباب ،كافتيريات ،مطاعم ،صالات تنس الطاولة ،بلياردو،ألعاب الالكترونية وحمامات السباحة .

وأضاف الصبروط ، أن مراكز شباب القليوبية قد نجحت فى استقبال مئات الالاف من المواطنين لأداء صلاة العيد ، ويستمر تنفيذ المبادرة على طوال  ايام العيد وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، مؤكدا أن استمرار تنفيذ المبادرة يأتى  استمرارا لما حققته   من نجاح كبير فى الاعياد السابقة من استقبال ملايين المواطنين من مختلف المراحل السنية على مستوى الجمهورية  للاستفادة من البرامج والخدمات والدور المجتمعى الذى تقدمه وزارة الشباب  والرياضة من خلال رؤية واستراتيجية والوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب والأسرة المصرية.

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القليوبية مراكز شباب احتفالات مراكز شباب أول أيام عيد الفطر المبارك ألعاب ترويحية

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