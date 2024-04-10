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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتـ.ل 3 أشخاص في هجوم أوكراني على كورسك الروسية

هجوم كورسك
هجوم كورسك

أعلن حاكم كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم الأربعاء، عن مقتـ.ل 3 في هجوم أوكراني على المدينة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال الحاكم المحلي رومان ستاروفويت، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، قتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على سيارة في منطقة كورسك بجنوب روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن تدمير الدفاعات الجوية 14 مسيرة من أصل 17 أطلقتها روسيا باتجاه أراضي كييف.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 14 من أصل 17 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا.

وأضاف أوليشوك عبر حسابه بتطبيق "تيليجرام" إن قوات الدفاع الجوي دمرت أيضًا صاروخين جويين موجهين من طراز Kh-59 أطلقتهما روسيا باتجاه ميناء أوديسا على البحر الأسود.

كورسك هجوم اوكراني منطقة كورسك طائرة بدون طيار أوكرانية

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