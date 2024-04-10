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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جزيرة الجفتون بالغردقة تستقبل مئات الزوار في أول أيام عيد الفطر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت جزيرة الجفتون، المواجهة لشواطئ مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، إقبالًا كبيرًا من الزوار في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تمتع الزوار بالأنشطة البحرية والاستمتاع بجمال الطبيعة في هذه المحمية الطبيعية الخلابة.

 

تعد جزيرة الجفتون واحدة من أهم المزارات السياحية في الغردقة، حيث يتوافد السياح عليها للاستمتاع بالرحلات البحرية واكتشاف جمالها الطبيعي. وقد تم إعلانها كمحمية طبيعية لحماية البيئة البحرية والحياة البحرية المتنوعة فيها.

 

تبعد الجزيرة بحوالي 11 كيلومترًا عن شاطئ الغردقة، وتوفر للزوار فرصة لقضاء ما يصل إلى 7 ساعات من الاسترخاء والمرح على الشواطئ الجميلة، والسباحة والغوص والسنوركلينج في المياه الزرقاء الواضحة. كما تتميز الجزيرة بالرمال الناعمة والمناظر الطبيعية الخلابة.

 

في إطار توفير بيئة آمنة وصحية للزوار، قامت محافظة البحر الأحمر باتخاذ حالة الطوارئ في العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاعات الخدمية والفنادق والمنتجعات السياحية، وتجهيز الخدمات الطبية والإسعافية والأمنية على مدار اليوم. كما تم إطلاق حملات مشتركة لمراقبة جودة الأسماك والمنتجات الغذائية لضمان سلامة الزوار.

 

تعتبر جزيرة الجفتون ملاذًا هادئًا ومثاليًا للسياح الذين يبحثون عن تجربة فريدة ومغامرة في طبيعة ساحرة. وتأتي إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية كضمان لتقديم تجربة آمنة وممتعة لكل الزوار في هذه الفترة المميزة.

البحر الأحمر الغردقة التدابير الاحترازية الرحلات البحرية الفطر المبارك القطاعات الخدمية المحمية الطبيعية

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