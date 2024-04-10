إمام عاشور يرزق بـ كتاليا .. ما معنى الاسم؟ فيديو

نشر لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي إمام صورتين علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وأعلن فيها استقباله مولوده الأول.





وظهر إمام عاشور في الصورتين وهو يحمل مولودته التي أطلق عليها اسم كتاليا، وعلق لاعب الأهلي على الصورتين قائلًا: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.





وأضاف: 7/4/2024.. الحمدلله رزقنا الله بمولوده اسميناها (كتاليا إمام عاشور ).

وواصل لاعب الأهلي قائلا: الحمدلله الذي رزقني روحًا من روحي ونبضًا ثاني لقلبي واكرمني بأجمل العطايا.





واختتم إمام عاشور قائلًأ: أسألُ اللهَ العظيم رَبّ العَرشِ العَظيم أن ينبتها نباتًا حَسنًا وأنْ يُبَاركَ لنا فِيها وأن يَرزُقنا بِرّها وأن يجعلها منَ الصالحات الحَافظات لكتَابِه الكَريم.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.