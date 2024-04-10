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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

على خطى BMW.. تويوتا بصدد إطلاق سيارة متغيرة الألوان

تويوتا
تويوتا

بدأت شركة السيارات في تطوير التكنولوجيا لتحقيق ذلك في عام 2022، ولكنها نشرتها رسميًا في مكتب البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة في 19 مارس. 

وقالت تويوتا لموقع USA TODAY إن البراءة تسمح للسائقين بتغيير لون سياراتهم بحرية.

بدلاً من استخدام الأغلفة البلاستيكية وأعمال الطلاء، تخطط شركة السيارات لاستخدام التكنولوجيا التي يمكن أن تغير الألوان عند التعرض للحرارة أو الضوء. 

ولتحقيق المظهر المرغوب، ستضطر السيارات إلى المرور من خلال مرآب يشبه النفق حيث يتم تسخين الدهان ويقوم جهاز التحكم في الألوان برشها.

عندما تكون البراءة متاحة للجمهور، يمكن للسائقين طلب هذا العلاج سواء عند شراء سيارة جديدة أو إذا كان لديهم بالفعل سيارة يرغبون في تغيير لونها، وفقًا لما ذكرته الشركة.

 

هذه صورة لبراءة اختراع Toyota:

برنامج Tesla يغير لون السيارة فورًا
إذا كنت تعتقد أن اللون الأبيض الأساسي لسيارة Tesla ممل، يمكنك تغيير لون سيارتك من داخلها. 

في فبراير 2022، أعلنت الشركة المصنعة للسيارات عن تحديث برمجي جديد سيمكن سائقيها من تغيير لون سيارتهم بمجموعة متنوعة من الخيارات المعروضة على الشاشة.

BMW تويوتا سيارة تطوير التكنولوجيا

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