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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا وهو وهي.. برنامج جديد على قناة صدى البلد بعد عيد الفطر

صدى البلد

أعلنت الإعلامية دينا رامز، انطلاق برنامج "أنا وهو وهي" على شاشة قناة “صدى البلد” بعد عيد الفطر المبارك، والذي سيذاع من السبت إلى الأربعاء، كل أسبوع.

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وتحدث الإعلامي حسام المراغي أحد مقدمي برنامج “أنا وهو وهي” عن ذكرياته في رمضان والعيد، مؤكدًا تعلقه الكبير بجدته وحبه للأكل في العيد منذ طفولته وحتى الآن. 

ومن جهته، أكدت الإعلامية آية شعيب، تعلقها أيضًا بجدتها، وكشفت المهن التي عملت بها قبل التقديم التلفزيوني حيث كانت كاتبة، وتعمل في الإنتاج الفني، بجانب تقديم محتوى على السوشيال ميديا. 

وقالت آية شعيب، إن حلمها منذ الجامعة أن تكون مذيعة، ولم تُوفق في ذلك الوقت، ثم اتجهت للعمل بالإنتاج، وما لا يعرفه الكثير من الجمهور أنها ابنة الفنانة لبنى ونس، مؤكدة أنها ستهتم في حلقات برنامج “أنا وهو وهي” بالنقد البناء، بجانب الصحة النفسية. 

ومن جهته، روى الإعلامي شريف نور الدين، أحد مقدمي برنامج “أنا وهو وهي”، ذكرياته مع العيد، مؤكدًا أن هذه الذكريات مرتبطة بالخروج في وسط البلد، واللعب في المراجيح وتنازل الكحك. 

 وأوضح أنه سيهتم في برنامج “أنا وهو وهي” بالجانب الفني، وكواليس الأعمال الفنية والمهرجانات والمناسبات الفنية.

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