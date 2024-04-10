منذ 1983.. دينا رامز: أول من قدم برامج المقالب هو فؤاد المهندس

تحدثت الإعلامية دينا رامز والإعلامي أحمد دياب، عن تاريخ برامج المقالب في شهر رمضان الكريم وتوقيت انطلاقها.

وقال أحمد دياب في برنامج " ليالي العيد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الكاميرا الخفية وبرامج المقالب الأكثر متابعة في رمضان بالعالم العربي ".

وأضاف أحمد دياب: " زمان الكاميرا الخفية تعتمد على رد فعل الجمهور ثم تطورت البرامج التي تعتمد على النجوم مثل برامج رامز جلال" .

وومن جانبها قالت دينا رامز :" أول من قدم برامج المقالب هو الفنان فؤاد المهندس في عام 1983 وكان يقوم بتعريف مضمون الحلقة التي تكشف رد فعل مواطن لموقف كوميدي ".